Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (17.05.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe heute den Q1-Zwischenbericht veröffentlicht und damit insgesamt einen erfreulichen Verlauf im Jahresauftaktquartal gezeigt.Im ersten Quartal sei der Brutto-Gaming-Ertrag (GGR) um 12,5% yoy auf10,7 Mio. Euro gestiegen, was laut Unternehmen auf eine positive Entwicklung beider Segmente zurückzuführen sei. Auf Ergebnisebene habe pferdewetten.de ein EBIT in Höhe von 0,8 Mio. Euro (+316,1% yoy) erzielt. Hintergrund dessen sei ein erfreulicher Verlauf im Bereich Pferdewette (EBIT: 1,8 Mio. Euro; MONe Vj.: 0,6 Mio. Euro), der jedoch weiterhin von Corona-bedingten Einschränkungen beeinträchtigt werde. So würden z.B. vorübergehende Schließungen stationärer Wettshops der nationalen und internationalen Partner dazu führen, dass weniger Wetten angenommen werden könnten. Folglich leide das Dienstleistungsgeschäft - also die Vermittlung von Wetteinsätzen, Quoten sowie der dazugehörige Content in Form von z.B. Renndaten.Im Segment Sportwette hätten (statistisch ungewöhnlich) hohe Wettgewinne zu deutlich sechsstelligen Belastungen geführt, sodass das EBIT mit -1,0 Mio. Euro schwächer als im Vorjahr ausgefallen sei (Vj.: -0,4 Mio. Euro). Nach Unternehmensangaben hätten sich die Neukundenzahl sowie die Wetteinsätze jedoch im Rahmen der internen Erwartungen entwickelt. Details hierzu seien nicht bekannt gegeben worden.Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Vorstand unverändert mit einer Steigerung der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie einer Verbesserung des EBITs auf 3,0 bis 4,0 Mio. Euro. Da der Analyst eine zunehmende Normalisierung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen erwarte, halte er die Guidance für etwas zu konservativ und lasse seine Prognosen unverändert (MONe EBIT: 4,2 Mio. Euro). Weiteren Rückenwind im Bereich Sportwette sehe er insbesondere durch die bevorstehende Fußball-EM sowie die damit einhergehende Intensivierung der Marketingaktivitäten (vgl. Comment 04.05.2021).pferdewetten.de habe gute Q1-Zahlen präsentiert und liege damit auf Kurs in Richtung der Jahresziele. In den nächsten Wochen rechne der Analyst mit positivem Newsflow durch den Start des Segments Online-Casino. Zudem dürfte der Bereich Sportwette von der bald startenden Fußball-EM sowie den angekündigten Marketingmaßnahmen profitieren. Das Sentiment schätze er daher als unverändert positiv ein.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 26,00 Euro für die pferdewetten.de-Aktie. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link