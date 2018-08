XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:

Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (31.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).H1/18 habe bei Umsatz- und Investitions-Dynamik überzeugt; die Profitabilität habe noch Tribut gezollt, das sei die Zusammenfassung der jüngsten Analyse der Research-Boutique aus Frankfurt/M. H2/18 werde noch dynamischer, denn zunehmend profitiere das Unternehmen von seinen jungen Geschäftsbereichen Elektromobilität, also der 60%-Tochter VOLTABOX AG, und den Aktivitäten im Segment Karosserie-Kinematik. Das Hochfahren von einigen Serienfertigungen solle in den kommenden Monaten auch die EBIT-Marge verbessern. Die EQUI.TS-Schätzung werde angepasst, Zielkurs und Empfehlung hätten Bestand.Der H1/18-Umsatz sei im Konzern bereits um 42,1% auf EUR 78,6 Mio. gestiegen. Der originäre Wachstumspfad sei also sehr dynamisch. Damit nicht genug, eine Reihe von Zukäufen seien dazugekommen und "in Arbeit"; und die Aufbauorganisation, inkl. Management, werde aktuell darauf ausgerichtet. Die offizielle Finanzplanung für GJ 2018 sei im Lichte der Anpassungen bei VOLTABOX zum 23.08.18 aktualisiert worden.Um auch langfristig expandieren zu können und den Charakter als gründergeführtes Unternehmen zu bewahren, habe die ordl. HV am 08.05.18 die Umwandlung in eine KGaA genehmigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze paragon-Aktie: