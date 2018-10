Für Anleger ist das Geschäftsmodell optimal, bietet es doch einen Einstieg in den Boom der Kryptowährungen, ohne die starken Schwankungen in Kauf nehmen zu müssen. "Egal wie die Kryptowährungen laufen, Kryptobörsen wie bitmeister profitieren vom Handel", sagt Rosenbaum. "Alle Kryptohandelsplätze zusammen erwirtschaften durch Handelsgebühren und Spreads Umsätze von mehreren hundert Millionen Euro - jede Woche." Daran partizipieren Investoren bei bitmeister. "Streuung der Investments über die Wertschöpfungskette des boomenden Kryptomarktes ist der optimale Weg. Und den bieten wir mit einem Investment in eine Kryptobörse."



Dabei ist bitmeister ein in Deutschland ansässiges, der deutschen Rechtsprechung und der Regulierung durch die Bafin unterworfenes Unternehmen. Der Bedarf an einem solchen Börsenplatz ist groß: "bitmeister liefert das, was in Deutschland fehlt: eine regulierte, aber nicht überregulierte, eine sichere, aber trotzdem schnelle und einfach zu bedienende Börse für Kryptowährungen", sagt Rosenbaum. "Dies ermöglichst dann auch großen institutionellen Investoren wie Pensionskassen den erstmaligen Zugang zu der neuen Anlageklasse Kryptowährungen." bitmeister wird in Zusammenarbeit mit einer großen Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt aufgebaut.



Das technische Fundament von bitmeister läuft bereits und wurde mit dem Fokus auf Sicherheit entworfen: "Die Anforderungen der Bafin an IT-Sicherheit dienen als Grundlage, die wir aber weit übertreffen", sagt Rosenbaum. Zudem bietet bitmeister in Zusammenarbeit mit einer Versicherung eine Portfolioversicherung für alle Marktteilnehmer an. Auf diese Weise werden die mit dem Handel von Kryptowährungen verbundenen Risiken minimiert, was viele neue Anleger anziehen wird.



Auf bitmeister können Einsteiger dank vordefinierter Handelsparameter ohne Aufwand handeln wie die Profis und sich zwischen einem automatischen Handelssystem und einem Expertenmodus entscheiden. Neue Maßstäbe setzt bitmeister auch in puncto Schnelligkeit – bei der Anmeldung und der Verifizierung, bei der Abwicklung und Information. "bitmeister gibt zudem Hinweise, welche steuerlichen Aspekte bei jeder Transaktion zu beachten sind", sagt Rosenbaum. "Kunden müssen sich nicht mit steuerlichen Grauzonen, First-in-first-out, Last-in-first-out oder Haltefristen beschäftigen." (09.10.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Startschuss ist gefallen: Ab sofort können sich Investoren per Crowdfunding am Aufbau der voll regulierten deutschen Kryptobörse bitmeister beteiligen, so die next Block GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die fixe Rendite beträgt zwölf Prozent pro Jahr bei drei Jahren Laufzeit und einer Mindestinvestition von 500 Euro. Dazu kommt eine Exitbeteiligung, falls das Unternehmen während der Laufzeit verkauft wird oder an die Börse geht.