In den ersten Tagen des neuen Jahres seien bereits eine Vielzahl an aussagekräftigen Wirtschaftsindikatoren für die Eurozone veröffentlicht worden. Die Ergebnisse (Auftragseingang der deutschen Industrie, EU-Sentimentindikatoren, Einkaufsmanagerindices) hätten zumeist positiv überrascht, und so würden die Daten gegeben der Geschäftseinschränkungen eine erstaunliche Resilienz der Wirtschaft signalisieren. Vor allem der Industrie- und Baubereich erscheinen laut Umfragen in der aktuellen Lockdown-Phase nur wenig betroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Die vorliegenden Daten würden sogar auf einen Anstieg der Outputs im vierten Quartal hinweisen.



Die Stimmung im Dienstleistungsbereich präsentiere sich dagegen deutlich belasteter. Doch auch die Umfragen bei Dienstleistern bzw. Einzelhändlern hätten sich bis zuletzt weitaus besser als im Frühjahr gehalten und würden einen relativ geringen Einbruch indizieren. Allerdings seien die oben angeführten Erhebungen oftmals in der ersten beiden Dezemberwochen durchgeführt worden und würden daher zum Teil Begebnisse von Ende November reflektieren. Die Restriktionen seien seither quer über Europa verschärft und verlängert worden, sodass das ganze Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens erst mit den kommenden Daten abgeschätzt werden könne. Das Abwärtsrisiko sei hoch - immerhin seien die Konsumausgaben in den Monaten Dezember und Januar stark überdurchschnittlich.



Trotz der bis zuletzt erstaunlich robusten Stimmungsindikatoren würden die Analysten weiterhin mit einer scharfen Rezession im Winterhalbjahr 2020/21 rechnen. Die kommende Woche anstehenden Wirtschaftsdaten würden scheinbar im Gegensatz zu diesem Bild stehen, sich aber nicht auf den angeführten Zeithorizont beziehen. Die Industrieproduktion für den Monat November sei ein Blick zurück und dürfte zugelegt haben. Die Sentix Umfrage gebe die Stimmung am Finanzmarkt wieder, was einen Anstieg nahelege. Marktakteure würden bereits über die aktuelle Rezession hindurch blicken und sich auf die erhoffte impfgetriebene Wirtschaftserholung konzentrieren.



Am Zinsmarkt hätten sich die Leitzinserwartungen in der Eurozone in den letzten Wochen nicht verändert. Die Inflationserwartungen hätten dagegen klar angezogen - seit November immerhin um rund 30 Basispunkte. Die in Summe beinahe unveränderten Renditen für deutsche Staatsanleihen würden sich durch eine fallende Laufzeitenprämie erklären, was den Abwärtsdruck der EZB Anleihekäufe widerspiegele. Die Analysten würden davon ausgehen, dass letzteres ein dominanter Faktor bleiben werde und in den kommenden Monaten mit keinem Aufwärtsdrift von deutschen Staatsanleiherenditen rechnen. (08.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr beginnt so, wie das alte endete: bullish, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Obwohl gesellschaftliche Unruhen und steigende Infektionszahlen genügend Anlass zur Sorge bilden würden, zeige sich der Aktienmarkt bislang unbeeindruckt. Value-Aktien würden sich weiter im Aufwind befinden, aber kurzfristig gebe es Stolpersteine.Spektakulärer hätte der Jahresauftakt kaum verlaufen können. Mit der Stichwahl im US-Bundesstaat Georgia und dem Sturm auf das Kapitol in Washington DC durch Trump-Anhänger, reihe sich die erste Handelswoche des neuen Jahres nahtlos an die ereignisreiche Zeit des Vorjahres ein. Die einzige Konstante in diesen herausfordernden Zeiten scheinen paradoxerweise die Kapitalmärkte zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Habe es zum Wochenauftakt noch den Anschein gehabt, dass Aktienanleger vor den Wahlen doch noch Nerven zeigen würden, so sei die Stimmung schließlich mit dem Ausblick auf einen demokratischen Wahlsieg in deutliche Euphorie umgeschwenkt. Zu Buche stünden auf Wochensicht daher markante Kursgewinne, welche sich vor allem im Bereich der Value-/Old Economy-Aktien niederschlagen würden.Das österreichische Aktienbarometer ATX führe getrieben von der starken Entwicklung im Energie- und Rohstoffbereich die Liste der gecoverten Märkte der Analysten mit Respektsabstand an. Mit anderen Worten setze sich die im Herbst begonnene Sektorroration weg von Growth hin zu Value weiter fort, wie dies auch schön in dem Chart der Woche der Analysten zum Ausdruck komme. Das neue Handelsjahr beginne also so wie das alte endete: bullish.Mit dem Sieg der Demokraten in Georgia werde die Umsetzung von Präsident Bidens Agenda erleichtert, auch wenn aufgrund der knappen Machtverhältnisse Kompromisse weiterhin bedeutend bleiben würden. Die Aktienmärkte würden hierin die Chance auf weitere umfassendere Corona-Hilfen und einer damit einhergehenden Bannung weiterer konjunktureller Abwärtsrisiken sehen. Gleichzeit spiegele sich in der aktuellen Kursentwicklung die Erwartung wider, dass die geplante Anhebung der Unternehmenssteuer und eine mögliche Regulierung von Big Tech nicht unmittelbar auf der Tagesordnung stünden.