die mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101, WKN: 665610, Ticker-Symbol: MWB) ist eine in Deutschland ansässige Wertpapierhandelsbank. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wertpapierhandel und Kapitalmärkte. Das Segment Wertpapierhandel umfasst die Skontroführung für Aktien, die Skontroführung für Investmentfonds, die Skontroführung für festverzinsliche Wertpapiere, Sales- und Execution-Dienstleistungen, die institutionelle Anleger bei Wertpapiergeschäften unterstützen, und die Orderausführung, die Kauf- und Verkaufsaufträge im Auftrag Dritter umfasst. Das Segment Capital Markets umfasst Designated Sponsoring und Initial Public Offering (IPO) Beratung und Börsengänge. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Gräfelfing, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Berlin. (10.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101, WKN: 665610, Ticker-Symbol: MWB) unter die Lupe.Viele Anleger dürften mwb fairtrade nicht auf dem Kurszettel haben. Das Unternehmen notiere im Freiverkehrssegment der Börse München und habe eine Marktkapitalisierung von nur rund 100 Millionen Euro. In Foren und Aktienportalen werde mwb allerdings öfter einmal heiß diskutiert. Der Aktienkurs reagiere teils mit heftigen Ausschlägen. Was stecke dahinter?Als Wertpapierhandelsbank habe mwb stark von der hohen Volatilität seit dem Coronacrash profitiert. Nach Aussage von Vorstandsprecher Franz Christian Kalischer betreue mwb über 40.000 Orderbücher am Markt und sei als Skontroführer seit 30 Jahren tätig. Zudem agiere die Firma seit einigen Jahren im Bereich der Kapitalmarktberatung vor allem für mittelständische Unternehmen, so Kalischer zum "Aktionär"."Die Pandemie hat aufgrund der Marktreaktion der Anleger zu einer erhöhten Volatilität geführt und in der Folge zu einem massiven Umsatzanstieg an den Börsen. Marketmaker, Skontroführer und Spezialisten leben von Umsätzen. Steigende Erlöse bedeuten in der Regel steigende Erträge", so Kalischer weiter.Die Aktie selbst sei nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Mitte Juli abgetaucht. So habe die Notierung bis Anfang August mehr als 50 Prozent an Wert verloren. News gebe es seitdem fast keine, denn das Unternehmen berichte nur halbjährlich. Die Zahlen für die zweite Jahreshälfte würden somit erst Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Anleger sollten das bei einem möglichen Investment berücksichtigen.Mwb habe klar von der Volatilität an den Märkten profitiert, ob das allerdings weiterhin der Fall sei, sei schwierig einzuschätzen. Die Aktie gehöre zu den Nebenwert-Titeln mit geringerem Newsflow, das sollte Anlegern bewusst sein.Das mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Papier befindet sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2021)