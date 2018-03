Börsenplätze mutares-Aktie:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (08.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).Die erfreulichen operativen Nachrichten zu BalckeDürr und das Update zu STS im Rahmen der Veröffentlichung der neuen Zahlen zum Net Asset Value würden verdeutlichen, dass die größten Beteiligungen von mutares substanzielle Fortschritte machen würden. Das spiegle sich auch adäquat im Substanzwert des Unternehmens wider, der im Schlussquartal um 24 Prozent zugelegt habe und sich nun auf rund 25,70 Euro je Aktie belaufe.Der Analyst habe daraufhin sein Modell angepasst und vor allem die Margenschätzungen für den Konzern und die perspektivischen Ergebnisbeiträge aus Exits angehoben. Daraus resultiere eine Erhöhung des Kursziels von zuletzt 21,60 auf jetzt 24,00 Euro.Die Aktie habe die positive Entwicklung in den letzten Monaten widergespiegelt und damit auch die erfolgreichen Exits honoriert. Das Ausscheiden von Dr. Geuer aus dem Vorstand habe nun kurzfristig für Kursturbulenzen gesorgt. Der Analyst gehe aber davon aus, dass der Gründer aufgrund seines hohen Anteils weiter konstruktiv an einer positiven Wertentwicklung von mutares mitwirke. Eine entsprechende Vereinbarung habe das Unternehmen am 27. Februar vermeldet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link