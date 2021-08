Börsenplätze mic-Aktie:



Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (11.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) und erhöht das Kursziel von 5,40 auf 6 Euro.Die Pyramid Computer GmbH stelle seit dem Abschluss der Übernahme im Mai das neue Kerngeschäft der mic AG dar. Damit zähle die Gesellschaft nun zu den führenden Anbietern im Markt für Self-Service-Terminals. Aufgrund eines starken Trends hin zur Automatisierung von Kundenkontakten und -transaktionen sei dieses Geschäft sehr wachstumsstark, die Anbieterstruktur sei zugleich aber noch stark fragmentiert.Damit würden sich gute Rahmenbedingungen bieten, um die internationale Marktposition mit einer aktiven Buy-and-Build-Strategie weiter auszubauen. Und hier zeichne sich aktuell schon der nächste große Schritt ab: Mit der, bislang in einem unverbindlichen Term-Sheet vereinbarten, vollständigen Übernahme der fay-tech AG würde die Wertschöpfungskette synergetisch erweitert (vor allem um Touchscreens und Touch-PCs) und die internationale Präsenz deutlich ausgebaut. Ein Abschluss der Transaktion sei bis Anfang Oktober anvisiert, die Bezahlung des Kaufpreises solle größtenteils in Aktien der mic AG erfolgen.Gelinge dieses Vorhaben, könnte die Gruppe auf Basis der Planzahlen von Pyramid und faytech bereits im nächsten Jahr die Schwelle von 100 Mio. Euro Umsatz erreichen und ein EBIT von 7,7 bis 8,1 Mio. Euro erwirtschaften. Damit wäre eine starke Basis für ein weiteres dynamisches Wachstum geschaffen.Damit sieht Holger Steffen, Analyst von SMC Research, dank der vielversprechenden Neuausrichtung der mic AG und der wertschöpfenden Buy-and-Bulid-Strategie unverändert ein hohes Kurspotenzial, weshalb er sein Rating "buy" für die Aktie bekräftigt. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link