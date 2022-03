ISIN medondo holding-Aktie:

DE0008131350



WKN medondo holding-Aktie:

813135



Ticker-Symbol medondo holding-Aktie:

AMI



Kurzprofil medondo holding AG:



Die medondo holding AG (ehemals amalphi AG) (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI), München, agiert als Managementholding, unter deren Dach sich rechtlich selbständige Geschäftsbereiche befinden.



Das übergreifende Thema der Geschäftsbereiche ist die optimale Versorgung unserer Kunden mit IT-Dienstleistungen und Lösungen, sei es die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der kompletten IT-Infrastruktur eines Unternehmens, die Beratung bei der Implementierung der Infrastruktur und Software sowie die Bereitstellung von komplett integrierten Softwarelösungen in der Cloud, momentan insbesondere für den Medizinsektor.



Sowohl in den Unternehmensfunktionen wie auch in der Bedienung des Marktes entstehen hier entsprechende Synergien. (31.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - medondo holding-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der medondo holding AG (ehemals amalphi AG) (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).medondo holding habe eine wertpapierprospektfreie Kapitalerhöhung angekündigt. Der sich aus der Kapitalerhöhung ergebende Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 3,9 Mio. solle Angabe gemäß zur Finanzierung strategischer Übernahmen genutzt werden, mit denen die Kernbereiche Softwareentwicklung und Produktvertrieb gestärkt werden sollten. Für Buchwert und Ergebnis je Aktie 2023e errechne Hassler als Folge der Kapitalerhöhung einen Verwässerungseffekt in Höhe von jeweils 14,9%. Der Analyst passe sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten um die gestiegene Aktienzahl auf EUR 7,60 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 2,48 ergebe sich im Base Case-Szenario ein von Hassler erwartetes Kurspotenzial von 206,5%.Peter Thilo Hassler, Analyst von Sphene Capital, bekräftigt sein "buy"-Rating für die Aktien der medondo holding AG. (Analyse vom 31.03.2022)Börsenplätze medondo holding-Aktie:Xetra-Aktienkurs medondo holding-Aktie:2,70 EUR +8,87% (31.03.2022, 15:24)