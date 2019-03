Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (15.03.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) unter die Lupe.Per Ende 2018 habe mVISE-Vorstand Manfred Götz die bisherige Zusammenarbeit mit dem Partner Magic Software Enterprises mit Sitz in Israel und Notiz an der Nasdaq für das Tochterunternehmen elastic.io vertieft. Neben der Vertriebspartnerschaft würden die Israelis der elastic.io ein Budget von über 2,5 Mio. Euro bis 2022 zur Verfügung stellen, um die kundenspezifische Weiterentwicklung der Software Magic XPC voranzutreiben. Beide Firmen würden dadurch eine deutliche Ausweitung der Umsatzerlöse erwarten.Die beiden Gesellschaften würden sich während der Vertragslaufzeit das geistige Eigentum an der gemeinsamen Software Magic XPC teilen, die auf der iPaaS-Integrationsplattform von elastic.io-basiere. Neben dem Partner aus Israel habe Götz im Herbst 2018 mit der amerikanischen Riversand eine strategische Partnerschaft für elastic.io vereinbart. Riversand sei ein Anbieter von Cloud-Master Data Management und Product Information Management. Im Rahmen der Partnerschaft integriere Riversand die elastic.io iPaaS-Plattform in ihre eigene Riversand-Data Plattform, um einen nahtlosen und flexiblen Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Datenquellen in der Cloud und hinter der Firewall zu gewährleisten. Mit der amerikanischen AppDirect habe elastic.io einen weiteren Partner ins Boot geholt, um für AppDirect-Kunden deren bereits vorhandenen Business-IT-Systeme wie Salesforce und NetSuite nahtlos in die Handelsplattform zu integrieren.Mit der Lösung von elastic.io könne AppDirect ihre Handelsplattform wesentlich schneller an die APIs, Systeme und Datenbanken ihrer Kunden anbinden und somit die Projektkosten erheblich senken. Zudem sei elastic.io Teil der Mittelstandsplattform der Deutschen Telekom. "Wir sind mit insgesamt vier Partnern bei elastic.io sehr gut aufgestellt, um sehr stark zu wachsen", sage Götz im Gespräch mit der Vorstandswoche. "Unser Ziel ist, im 3. Jahr in Folge mit über 100% bei elastic.io zu wachsen." 2017 habe der Umsatz des Tochterunternehmens noch bei ca. 0,5 Mio. Euro gelegen. Für weitere Partnerschaften zeige sich Götz durchaus offen. "Zwingend ist es nicht. Die Option gibt es durchaus. Mit unseren bestehenden Partnern können wir allerdings elastic.io bereits zum großen Durchbruch bringen. Das ist unser Ziel."Weiterhin erfreulich entwickle sich der Bereich Professionell Services. Der Bereich Professionell Services sei im Herbst 2017 durch die Übernahme von 40 neuen Mitarbeitern aus dem Teilbetriebsübergang der SHS Viveon AG gestärkt worden und sei inzwischen eine wichtige Säule bei mVISE. "In diesem Bereich sehen wir starke Zuwächse und eine gute Gewinnung von Neukunden", so Götz. Bei SaleSphere, einer mobilen Lösung für den Vertrieb und den Außendienst, sei die Entwicklung insgesamt noch zurückhaltender. "Mit den hohen Zuwachsraten bei elastic.io ist dieses Geschäft nicht zu vergleichen. Dennoch sehen wir mittelfristig unverändert deutliches Potenzial bei SaleSphere, insbesondere durch die weitere Verschmelzung mit unserer iPaas-Plattform elastic.io und der Weiterentwicklung zu einer Mobile Integration Plattform". Kriegsentscheidend für mVISE sei das Geschäft um SaleSphere nicht. Die Einheit sei derzeit noch zu klein, um wirklich relevant zu sein. Die Musik bei mVISE spiele aktuell in erster Linie bei elastic.io.Für das Jahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz von 25 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 7 bis 9% in Aussicht gestellt. Die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Magic Software und dem Budget von mehr als 2.5 Mio. Euro werde dafür sorgen, dass die Ergebnisprognose für 2018 erfüllt werde, da von diesem Betrag ein Teil in 2018 erfolgswirksam verbucht worden sei. Beim Umsatz könnte es aus Sicht der Experten etwas knapp werden. Für das Jahr 2020 halte Götz an der Prognose fest, einen Umsatz von 35 Mio. Euro zu erzielen sowie eine Marge von rund 15%. "Wir sind auf einem guten Weg und werden auch in 2019 bei Umsatz und Gewinn einen Sprung nach vorne machen."An der Börse werde mVISE lediglich noch mit gut 30 Mio. Euro kapitalisiert. Zu günstig, meinen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Der wesentliche Teil der Bewertung dürfte bereits gut durch elastic.io untermauert sein. Komme die Tochter zum Fliegen, dann habe die mVISE-Aktie noch immenses Potenzial. (Analyse vom 15.03.2019)