Kurzprofil lm holding:



lm holding ist das führende europäische Travel-Tech-Unternehmen für dynamische Urlaubspakete und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse suchen und buchen. Über 1.000 Mitarbeitende stellen dem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V. (ISIN: NL0010733960, WKN: A111FU, Ticker-Symbol: 09B, SIX-Tickersymbol: LMN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (17.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - lastminute.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von lastminute.com N.V. (ISIN: NL0010733960, WKN: A111FU, Ticker-Symbol: 09B, SIX-Tickersymbol: LMN) unter die Lupe.LM Group habe zuletzt mit guten Q3-Zahlen glänzen können. Der Online-Reiseanbieter, der hinter Marken wie Lastminute.com oder auch Weg.de stehe, habe nämlich die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Nun drücke Omikron auf die Buchungslust der Kunden und die Stimmung der Anleger. Dennoch seien die Schweizer mit Blick auf das kommende Jahr optimistisch.Vor einigen Wochen sei der Branchen-Optimismus noch groß gewesen, doch dann sei die Omikron-Variante aufgetaucht. Das mache dem - oder zumindest einem guten - Winter-Geschäft den Garaus. "Seit Ausbruch der Omikron-Variante haben wir einen Rückgang der Buchungen erlebt, der sich auf unser Geschäft auswirkt", so das Unternehmen gegenüber fuw.ch. Der Oktober sei bezogen auf den Gewinn noch der nach Juni zweitbeste Monat des Jahres gewesen. Nun habe der positive Trend nachgelassen - auch wenn der Rückgang nicht so schlimm sei wie im vergangenen Winter.Dennoch bleibe der Online-Reiseanbieter mittelfristig optimistisch. Trotz der kurzfristigen Nachfrageschwäche gehe LM weiter davon aus, dass die Buchungen 2022 wieder auf dem Niveau von 2019 liegen würden. Dasselbe hätten in Deutschland schon TUI und die Nummer 2 der Reiseveranstalter, Dertour, jüngst gesagt. Positiv sei, dass die Schweizer ihre Kostenbasis verbessert hätten. Die operative Marge (EBITDA) habe im vergangenen Quartal von 9,4 auf 22,9 Prozent verbessert werden können.Verbessert habe sich durch die jüngsten Kursverluste auch die Bewertung. LM sei mit einem 2022er KGV von 15 vergleichsweise günstig. Die Peer-Group werde mit einem Gewinnmultiple von 26 bezahlt.Klar, LM brauche wie alle Tourismus-Player eine mittelfristige Gesundung des internationalen Tourismus. Dennoch habe der Schweizer Titel mit Blick auf die günstige Bewertung durchaus Aufholpotenzial.Investierte bleiben weiterhin dabei, Neueinsteiger warten besser ein frisches charttechnisches Kaufsignal ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)