Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- und elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) Verkehrsbetriebe seit 1983 dabei, den Öffentlichen Personenverkehr attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten. Durch mehr als 400 erfolgreich realisierte Projekte verfügt init über ein außergewöhnliches Verständnis für die Anforderungen des ÖPNV. Auf der Basis dieser Erfahrung konnte man ein integriertes Produktspektrum entwickeln, das alle wichtigen Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens abdeckt. (17.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die init-Aktie (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen sei geschäftlich auf einem guten Weg, doch der Aktienkurs könne davon noch immer nicht richtig profitieren. Schröder erwarte jedoch eine Trendwende in den kommenden Monaten, denn init sei in einem Zukunftsmarkt sehr gut aufgestellt. Die init-Aktie biete daher ein ordentliches Chance/Risiko-Verhältnis, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze init-Aktie:XETRA-Aktienkurs init-Aktie:16,75 EUR -0,89% (17.09.2018, 17:36)