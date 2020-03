XETRA-Aktienkurs init-Aktie:

Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (05.03.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - init: Solide Werte gefragt - AktienanalyseIn stürmischen Zeiten sind Aktien von Unternehmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen gefragt. Dazu zählt zweifelsohne init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Karlsruher seien eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Verkehrstelematik. Das Unternehmen entwickle, konstruiere, produziere und vertreibe Telematikkomponenten, Telematiksysteme und elektronische Zahlungssysteme für Busse sowie Bahnen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung, über die Entwicklung von Soft- und Hardware, die Produktion, die Installation und Integration bis hin zur Wartung der Systeme ab.Große Erfolge habe init in den vergangenen Jahren auf dem US-Markt gefeiert. Dort hätten die Deutschen inzwischen mit mehr als 55 Kunden und mehr als 100 Beschäftigten durch den erfolgreichen Aufbau enger Kundenbeziehungen die solide Basis für ihren Geschäftserfolg gelegt. Erst vor wenigen Tagen habe die Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) die Karlsruher mit der Lieferung eines ID-basierten Fahrgeldmanagementsystems beauftragt. METRO sei der öffentliche Nahverkehrsdienstleister, der das Stadtgebiet Houston und den Großraum Harris County in Texas bediene. "Es wird erwartet, dass der Vertrag darüber im zweiten Quartal 2020 unterzeichnet wird. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss rechnet init mit einem Auftragswert von deutlich über 30 Mio. Dollar", habe das Unternehmen mitgeteilt.Zudem seien die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 ordentlich ausgefallen. Mit einem Umsatzplus von 15 Prozent auf 156 Mio. Euro habe die Gesellschaft die Prognose von 150 Mio. bis 160 Mio. Euro getroffen. Auch die Vorhersage eines Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 15 Mio. Euro sei mit 16,4 Mio. Euro erfüllt worden. Gegenüber dem Vorjahresniveau entspreche das mehr als einer Verdoppelung. Für ein anhaltend starkes Wachstum spreche der 2019 erzielte Auftragseingang: Mit 160 Mio. Euro (Vorjahr: 161,8 Mio. Euro) liege er weiter über dem realisierten Jahresumsatz und auf dem Rekordniveau des Vorjahres. (Ausgabe 09/2020)Börsenplätze init-Aktie: