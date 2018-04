XETRA-Aktienkurs init-Aktie:

19,95 EUR +1,27% (04.04.2018, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

19,80 EUR +0,76% (04.04.2018, 14:06)



ISIN init-Aktie:

DE0005759807



WKN init-Aktie:

575980



Ticker-Symbol init-Aktie:

IXX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol init-Aktie:

IVTFF



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



Als weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Telematik- und elektronischen Zahlungssysteme für Busse und Bahnen unterstützt die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) Verkehrsbetriebe seit 1983 dabei, den Öffentlichen Personenverkehr attraktiver, schneller, pünktlicher und effizienter zu gestalten. Durch mehr als 400 erfolgreich realisierte Projekte verfügt init über ein außergewöhnliches Verständnis für die Anforderungen des ÖPNV. Auf der Basis dieser Erfahrung konnte man ein integriertes Produktspektrum entwickeln, das alle wichtigen Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens abdeckt. (04.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die init-Aktie (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) unter die Lupe.Hinter der Init Innovation in Traffic AG und ihrem Gründer und Vorstand Dr. Gottfried Greschner liege ein langer Weg. Er sei immer überzeugt gewesen, dass seine Vision von der Verkehrstelematik eine Zukunft haben würde. Dass sein Unternehmen 35 Jahre später zu den Global Playern in Sachen Telematik- und Zahlungssysteme gehöre und über 120 Mio. Euro Umsatz generiere, habe er allerdings nicht erwartet.init verfüge über ein Produktportfolio, das fast alle Anforderungen des ÖPNV abdecke. Aufgrund dieser Marktstellung sollte das Berliner Unternehmen noch einige lukrative Großprojekte an Land ziehen. Würden sich die Investitionen weiter wie geplant bezahlt machen, sei bei nachhaltig steigenden Umsätzen eine deutliche Margenverbesserung zu erwarten. Damit habe init hervorragende Chancen, weiter profitabel zu wachsen. Am Jahresende könnte dann bereits ein Gewinn je Aktie von 0,83 Euro zu Buche stehen. 2019 dürften dann bereits 1,20 Euro je Aktie möglich sein.Nach der jüngsten Konsolidierung sollte die init-Aktie daher Fahrt aufnehmen und Kurs auf neue Höchststände nehmen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2018)Börsenplätze init-Aktie: