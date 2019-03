Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schon vor einer Woche warnte das ifo-Institut vor einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine leichte Rezession in Deutschland, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Nach ifo-Definition reiche hierfür allerdings bereits eine Stagnation beim Wachstum. Es müssten nicht unbedingt zwei Quartale mit negativem Wachstum sein, was weitläufig als Definition genutzt werde. Die Wahrscheinlichkeit für eine leichte Rezession betrage momentan laut ifo rund 50 Prozent und sollte in den kommenden zwei Monaten auf 70 Prozent ansteigen. Eine schwere Rezession schließe das Modell, auf das sich das Institut beziehe, momentan allerdings nahezu vollständig aus. Insgesamt habe das Institut seine Wachstumsprognose für 2019 gestern von 1,1 auf 0,6 Prozent heruntergesetzt.Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung habe seine Prognose gestern gesenkt, bleibe mit einem erwarteten Plus von einem Prozent aber optimistischer. Die Deutsche Bank ist hingegen nach wie vor pessimistischer. Nicht nur werde ein Jahresplus von gerade einmal 0,5 Prozent erwartet, für das erste Quartal werde sogar ein erneuter Rückgang bei der Wirtschaftsleistung prognostiziert. (15.03.2019/ac/a/m)