München (www.aktiencheck.de) - Viele Beschäftigte in Deutschland möchten weniger arbeiten, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Studie offenbart aber auch, dass 17 Prozent der weiblichen und 9 Prozent der männlichen Beschäftigten mehr arbeiten möchten. "Ob zum Beispiel Mütter Arbeitszeit eher aufstocken oder reduzieren wollen, wird stark durch die Möglichkeiten der Kinderbetreuung beeinflusst", sagt Andreas Peichl, Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen, Co-Autor der Studie. "Wenn sich Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren ließen, würden viele Frauen auch mehr arbeiten. Was angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland sinnvoll wäre", ergänzt Peichl.Studie"Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Unter- und Überbeschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt", von Maximilian Blömer, Johanna Garnitz, Laura Gärtner, Andreas Peichl und Helene Strandt. Benutzt wurden Umfragedaten aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) sowie dem Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung (PASS). (30.03.2021/ac/a/m)