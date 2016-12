Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft plant, zusätzliches Personal einzustellen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Dezember auf 111,8 Punkte von 111,1 Punkten im Vormonat. Dies ist ein neuer historischer Rekordwert seit der Einbeziehung der Dienstleister im Jahre 2002. Der Zahl der Arbeitsplätze steigt somit unvermindert an. Ein Ende des Beschäftigungsbooms ist nicht abzusehen.



Das Barometer stieg in allen vier Branchen. Im Dienstleistungssektor und im Bauhauptgewerbe wurde sogar ein neuer Rekord erreicht. Hier planen immer mehr Firmen, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Gleiches gilt auch die Industrie und den Handel, jedoch ist die Dynamik dort etwas verhaltener. (22.12.2016/ac/a/m)





