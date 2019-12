München (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung des ifo-Instituts:"Das Kalkül von Boris Johnson, Brexit-Befürworter auf seine Seite zu bringen und die Sorge vieler Briten vor einem radikalen Linkskurs von Labour zu nutzen, ist aufgegangen. Es ist zu erwarten, dass es jetzt schnell zu einer Einigung über den Brexit kommt", erklärt Fuest. Ökonomisch folge daraus, dass ein harter Brexit mit unkalkulierbaren Kosten zunächst abgewendet sei. "Für Entwarnung ist es trotzdem zu früh. Es wird schwer, innerhalb der Übergangsfrist bis Ende 2020 ein Freihandelsabkommen zu vereinbaren", ergänzt Fuest. Laut einer Studie des Forschungsnetzwerks EconPol Europe kostet die Unsicherheit um den Brexit das Vereinigte Königreich jedes Jahr fast 20 Milliarden Euro. Fuest verweist auch auf die Situation in den Regionen Großbritanniens: "In Schottland bahnt sich ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit an, das ebenfalls für Unsicherheit sorgen wird."Publikation: Fabien Tripier: Assessing the Cost of Uncertainty Created by Brexit, EconPol Opinion 25, Dezember 2019 (13.12.2019/ac/a/m)