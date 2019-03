München (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Präsident Clemens Fuest hat sich für eine Verschiebung des Brexit-Datums um zwei Jahre ausgesprochen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"In der verlängerten Brexit-Frist um zwei Jahre könnte das Vereinigte Königreich den Brexit grundsätzlich überdenken. Gleichzeitig sollte man in diesem Zeitraum nicht nur über das Austrittsabkommen, sondern auch über die dauerhaften politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verhandeln. Letzteres bislang auszuschließen, war ein Fehler."Das alles verlängere zwar die Unsicherheit, aber ein harter Brexit wäre noch teurer. "Natürlich müssten die Briten dann das EU-Parlament mitwählen. Sollte das Vereinigte Königreich am Austritt aus der EU festhalten, könnte eine dauerhafte Lösung in einer Zollvereinigung zwischen EU und dem Vereinigten Königreich bestehen, wie kürzlich vom ifo Institut und dem Forschungsnetz EconPol Europe vorgeschlagen wurde." (27.03.2019/ac/a/m)