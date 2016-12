Dresden (www.aktiencheck.de) - ifo Dresden prognostiziert für 2017 im Osten 1,3 Prozent Wachstum, in Sachsen 1,4 Prozent, so das ifo-Instiut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die ifo-Niederlassung Dresden erwartet ein Wachstum der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr von 1,3 Prozent in Ostdeutschland mit Berlin und 1,4 Prozent in Sachsen. Für das laufende Jahr sagt ifo Dresden 1,6 Prozent in Ostdeutschland mit Berlin und 1,7 Prozent in Sachsen vorher. "Die wirtschaftliche Dynamik in Ostdeutschland wurde insbesondere in der zweiten Jahreshälfte durch die internationale Unsicherheit gedämpft", sagte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des ifo Dresden am Mittwoch. "Aktuell ist schwer abzusehen, wann die internationale Unsicherheit wieder nachlassen wird. Entsprechend sind auch im kommenden Jahr nur geringe Impulse aus der Auslandsnachfrage für die ostdeutsche Wirtschaft zu erwarten."



Ostdeutschland und Sachsen sind direkt und indirekt über die Produktion von Vorleistungsgütern für westdeutsche exportorientierte Unternehmen mit dem Welthandel verbunden, dessen Dynamik durch die internationale Unsicherheit beeinträchtigt wird. Positive Impulse kommen hingegen aus der Binnenwirtschaft, insbesondere von der anhaltend hohen Wohnungsbautätigkeit sowie der starken Konsumnachfrage der Verbraucher. Auch die öffentliche Hand weitet ihr Angebot aus, u. a. mit der angekündigten Aufstockung der Zahl der Polizisten und Lehrer sowie der Qualifizierung der anerkannten Asylbewerber. (21.12.2016/ac/a/m)





