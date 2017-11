Bei der Einführung eines Rechts auf Teilzeit sehen die Personalleiter insgesamt offenbar mehr Chancen als Risiken. Während 34 Prozent dann mit einem Beschäftigungswachstum rechnen, erwarten nur 21 Prozent negative Effekte. Doch von einem Rückkehrrecht in Vollzeit auf die ursprünglich vereinbarte vertragliche Arbeitszeit in eine gleichwertige Stellung erwarten 32 Prozent der befragten Personalleiter negative Effekte auf ihren Personalstamm, nur 12 Prozent hingegen rechnen mit positiven Beschäftigungseffekten.



Gelassen reagieren die Personalleiter, wenn es um die Frage nach der Beschäftigungswirkung des neuen Gesetzes zur Entgelttransparenz geht, das Arbeitnehmern ab 2018 das Recht einräumt, Auskünfte über das Gehalt eines Kollegen in vergleichbarer Position einzufordern. 80 Prozent der Personalleiter erwarten keine Beschäftigungseffekte. 17 Prozent rechnen mit Personalabbau, 3 Prozent gehen von Personalwachstum als Folge aus.



Sollten sachgrundlose Befristungen abgeschafft werden, rechnen 27 Prozent der Personalleiter mit einem rückläufigen Personalbestand. Dagegen sehen 15 Prozent positive Beschäftigungseffekte. Relativ hoch ist mit 58 Prozent aber auch hier der Anteil der Firmen, die keine Auswirkungen auf die Beschäftigung erwarten.



Der Vorschlag, die elfstündige Ruhezeit zwischen zwei Schichten zu streichen, scheint von eher geringer Bedeutung zu sein: 78 Prozent der Personaler erwarten keinen Effekt auf ihren Personalbestand, 16 Prozent rechnen mit einem positiven, 7 Prozent mit einem negativen Effekt. (Pressemitteilung vom 03.11.2017) (07.11.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Von einem Punktesystem für Einwanderer à la Kanada erwarten nur 24 Prozent der deutschen Personalleiter positive Effekte auf die Beschäftigung in ihrem Unternehmen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:74 Prozent dagegen erwarten keinerlei Beschäftigungseffekte in ihrer Firma. Das hat die neueste ifo-Randstand-Befragung von Personalleitern ergeben. 3 Prozent erwarten negative Effekte. Besonders aufgeschlossen gegenüber einem Punktesystem sind die Befragten in Großunternehmen, wo immerhin 30 Prozent positive Effekte erwarten. Gleichzeitig verlangten die Personalleiter in den Kommentar-Spalten der Befragung, die bürokratischen Hürden vor der Einstellung von Flüchtlingen und Migranten abzubauen sowie schneller Sicherheit in Punkto Arbeitserlaubnis zu schaffen.