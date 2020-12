Während sich der erste Lockdown im Autoland Sachsen stärker bemerkbar machte, dürfte der zweite Lockdown vor allem jene ostdeutschen Länder treffen, die einen hohen Wertschöpfungsanteil in den Dienstleistungssektoren aufweisen.



München (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Institut erwartet für das laufende Jahr einen Einbruch der ostdeutschen Wirtschaftsleistung von minus 4,4 Prozent, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In Sachsen dürfte der Rückgang minus 5,0 Prozent noch etwas stärker ausfallen. Damit wird das Bruttoinlandsprodukt etwas weniger stark sinken als in Deutschland insgesamt (minus 5,1 Prozent). Im kommenden Jahr dürfte sich die Wirtschaft in Ostdeutschland und Sachsen mit Wachstumsraten von 3,6 bzw. 4,1 Prozent wieder deutlich erholen (Deutschland: plus 4,2 Prozent).