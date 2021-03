Die Bekleidungsindustrie bleibt das Schlusslicht, auch wenn die Umfrageteilnehmer die Situation etwas weniger pessimistisch beurteilten als im Vormonat. Der Indikator stieg auf minus 60 Punkte, nach minus 84 Punkten im Januar. Bei den Möbelherstellern haben sich die Aussichten eingetrübt. Der Indikator fiel auf minus 33 Punkte, nach minus 15 im Januar.



Das Statistische Bundesamt wird seine Zahlen zur Industrieproduktion im abgelaufenen Januar am heutigen Montag veröffentlichen.



München (www.aktiencheck.de) - Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie haben sich den dritten Monat in Folge aufgehellt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie stiegen im Februar auf 20,7 Punkte, nach 9,4 im Januar. Das geht aus der jüngsten Konjunkturumfrage des ifo Instituts hervor. "Die Erwartungen der Branchen sind dabei sehr unterschiedlich", sagt ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Die Autoindustrie will ihre Produktion besonders stark ausweiten, die Bekleidungsindustrie plant ihre Produktion einzuschränken."