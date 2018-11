Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch am ifo-Geschäftsklimaindex zeigt sich nun eine weitere Abschwächung der Wirtschaftsdynamik - der Wind in den Segeln der deutschen Konjunktur wird flauer, so die Analysten der NORD LB.



Viele Faktoren würden derzeit auf die Stimmung der Unternehmen drücken. Das Chaos um den Brexit, der immer noch schwelende Handelskrieg aber auch die Entwicklung an den Aktienmärkten würden ebenso Spuren hinterlassen wie das geringere globale Wachstum. Die Analysten der NORD LB seien zwar überzeugt, dass das BIP Wachstum im vierten Quartal allein aufgrund von Aufholeffekten positiv ausfallen werde. Das mache eine Rezession im technischen Sinn sehr unwahrscheinlich. Aber die heutige Veröffentlichung mache deutlich, dass die fetten Jahre 2016 und 2017 vorbei seien. (26.11.2018/ac/a/m)



