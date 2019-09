So habe sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage durch die befragten Unternehmen entgegen den Erwartungen einer weiteren Eintrübung deutlich um 1,1 auf 98,5 Punkte verbessert, was in einem gewissen Widerspruch zu den PMI-Daten vom Anfang der Woche stehe. Hingegen hätten sich die Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate erneut eingetrübt. Der entsprechende Subindex sei um 0,5 auf 90,8 Zähler gesunken und habe damit seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Ein niedrigeres Niveau sei zuletzt während der auf die Finanzkrise folgenden Rezession 2009 verzeichnet worden. Hier habe im Vorfeld angesichts konjunkturfreundlicherer Nachrichten, wie beispielsweise positiven Signalen im US-chinesischen Handelsstreit oder dem Ausblick auf ein länger anhaltendes Niedrigzinsumfeld im Euroraum, manches für eine Verbesserung der Erwartungen gesprochen. Mit Blick auf die einzelnen Branchen zeige sich, dass sich die Stimmung in den stärker binnenwirtschaftlich orientierten Sektoren (Dienstleistungen, Bau) im September verbessert habe, während Handel und insbesondere Verarbeitendes Gewerbe nach einer weiteren Verschlechterung nach wie vor mit großem Abstand die Schlusslichter bilden würden.



In der Summe sei der ifo-Geschäftsklimaindex auf seinem aktuellen Niveau trotz der leichten Verbesserung weiterhin konsistent mit einer technischen Rezession der deutschen Wirtschaft im Sommerhalbjahr 2019. Die weiter abrutschenden Erwartungen würden aber die Sorge schüren, dass auch danach nicht so bald mit einer nachhaltigen Belebung der konjunkturellen Dynamik zu rechnen sei oder sogar eine tiefgreifende Rezession drohen könnte.



Heute gebe es keine Highlights im Konjunkturdatenkalender. Bei den Daten zu den US-Neubauverkäufen im August, die heute Nachmittag veröffentlicht würden, rechne der Markt mit einem Anstieg von 635 auf 656 Tsd. Einheiten in annualisierter Rechnung. (25.09.2019/ac/a/m)







