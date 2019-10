Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands blieb im Oktober stabil bei 94,6 Punkten, so die Analysten von Postbank Research.Auch aus sektoraler Sicht gebe es Neues zu berichten. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe sei zwar immer noch schlechter als in den anderen Sektoren, habe sich jedoch im Oktober verbessert. Ein leichter Anstieg der Stimmung sei auch im Handel zu beobachten gewesen. Im Servicesektor habe sich nahezu Stagnation ergeben, während die Zuversicht im Baugewerbe etwas nachgelassen habe, dies jedoch auf hohem Niveau. Veränderungen in einem Monat würden noch keinen Trend machen, deshalb sei Vorsicht bei der Interpretation angesagt. Gleichwohl würden die Ergebnisse die Hoffnung stützen, dass sich die deutsche Industrie stabilisieren könnte, bevor eine anhaltende Schwäche die anderen Sektoren nachhaltig mit nach unten ziehe.Diese Woche sei der Datenkalender bis einschließlich Dienstag nahezu leergefegt. Dafür gehe es dann aber am Mittwoch richtig los. Highlights seien die ersten Schätzungen zum BIP-Wachstum im 3. Quartal für die EWU insgesamt, Frankreich, Italien und die USA. Es würden die neuesten Inflationsdaten für die EWU und Deutschland, die Arbeitsmarktberichte aus Deutschland und den USA sowie der US-ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe kommen. Last but not least tage am Dienstag und Mittwoch der Offenmarktausschuss der US-Notenbank. Nachdem die Nachrichtenlage zuletzt von der Politik dominiert worden sei, könnten die Marktteilnehmer in dieser Woche wieder verstärkt die Wirtschaft ins Visier nehmen. (28.10.2019/ac/a/m)