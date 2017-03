Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wo ist das Ende der phänomenalen Stimmungsaufhellung? Das ifo Geschäftsklima steigt erneut an und befindet sich nur noch knapp zwei Indexpunkte unter seinem Allzeithoch, so die Analysten der DekaBank.



Neben der Aufhellung der globalen Konjunktur dürften vor allem eine Abnahme der politischen Unsicherheit nach der Wahl in den Niederlanden und die immer offensichtlicher werdenden Probleme des neuen US-Präsidenten, seine Pläne politisch umzusetzen, entscheidend gewesen sein.



Deutschland steuere auf ein starkes erstes Quartal zu, das aber nicht die Versprechungen der äußerst optimistischen Frühindikatoren erfüllen werde. (27.03.2017/ac/a/m)





