Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex markiert im Berichtsmonat August mit 94,3 Punkten den tiefsten Wert seit November 2012, berichten die Analysten der Nord LB.



Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Geschäftserwartungen seien deutlich nach unten korrigiert worden. Damit setze sich die Erosion der Wirtschaftsstimmung in den deutschen Unternehmensetagen fort. Besorgniserregend sei dabei nicht nur die Fallgeschwindigkeit, sondern auch die zunehmenden Hinweise, dass sich die Malaise aus der Industrie in weitere Wirtschaftsbereiche durchzufressen scheine. Die EZB stehe bereit, nur schwinde der Glaube an die Effektivität der Geldpolitik. Dies sei angesichts der hohen verbleibenden Risiken die Stunde der Fiskalpolitik. (26.08.2019/ac/a/m)



