Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet ist der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex gefallen - allerdings deutlicher als befürchtet auf 95,7, so die Analysten der Nord LB.



Dies zeuge von einer sich rasant verdüsternden Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Sentix und ZEW hätten die Tendenz angedeutet. Die Damoklesschwerter wie Handelskonflikte und Brexit würden auch ganz konkret über Deutschland hängen. Auch die Geschehnisse im Persischen Golf würden verunsichern. Die Dynamik sei am Boden, mit einem Negativwachstum im zweiten Quartal sei zu rechnen. Insofern müssten Impulse her, sonst könnte sich die deutsche Wirtschaft im Herbst bereits in einer (technischen) Rezession befinden. Die Notenbanken hätten bereits ein Eingreifen signalisiert - heute werde die EZB im Anschluss an die Sitzung verkünden, wie sie plane zu reagieren. Die Spannung darauf steige nun! (25.07.2019/ac/a/m)



