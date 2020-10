Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober eingetrübt, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei leicht auf 92,7 Punkte gesunken. Deutlicher abwärts gegangen sei es für die in die Zukunft gerichteten Geschäftserwartungen. Hierin würden sich die wachsenden Sorgen angesichts der grassierenden zweiten Infektionswelle widerspiegeln. Vor allem im Dienstleistungssektor würden die Sorgenfalten wieder zunehmen. Die Coronakrise bleibe mit Abstand das größte Konjunkturrisiko. Umso wichtiger seien effiziente Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung, die wirtschaftliche Aktivität weiter ermöglichen oder aber zumindest so wenig wie möglich beeinträchtigen würden. Im Sommerquartal hätten Aufholeffekte für ein Rekordwachstum gesorgt, der weitere Weg der konjunkturellen Erholung werde aber steinig und schwer. (26.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.