Das ifo-Geschäftsklima ist im September leicht angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Tatsächlich habe es im Erhebungszeitraum bei zwei wichtigen Quellen der Unsicherheit etwas Entspannung gegeben: Beim Handelsstreit der USA mit China und beim Brexit. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Daher würden die Unternehmen dem Frieden noch nicht trauen, weshalb die Geschäftserwartungen weiter nach unten deuten würden.Deutschland befinde sich in der längsten Industrierezession der gesamtdeutschen Geschichte, die sich aber bislang gesamtwirtschaftlich nur in einer technischen Rezession bemerkbar gemacht habe.