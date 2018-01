Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das ifo Geschäftsklima machte im Januar den Ausrutscher des Vormonats wieder wett und stieg wieder auf das alte Allzeithoch von 117,6 Punkten an, berichten die Analysten der DekaBank.



Ein Blick auf die Komponenten lohne dieses Mal aber: So habe zwar die Lagebeurteilung ein neues Allzeithoch erklommen, gleichzeitig seien aber die Geschäftserwartungen zum zweiten Mal in Folge merklich gesunken. Den Unternehmen scheine die Fantasie für weitere Verbesserungen der Geschäftslage zu schwinden. Das könnte auf das Erreichen des Hochpunkts in diesem konjunkturellen Aufschwung hindeuten.



Doch ein Ende des Aufschwungs markiere das noch nicht, sondern lediglich ein Wachstum in einem normaleren Drehzahlbereich. Angesichts der weiterhin guten globalen Konjunktur und der robusten Binnennachfrage trage der Aufschwung weiter. (25.01.2018/ac/a/m)





