Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresende überraschend deutlich verbessert, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 92,1 Punkte geklettert. Während ein Anstieg der in die Zukunft gerichteten Geschäftserwartungen erwartet worden sei, würden die Unternehmen auch die aktuelle Lage erstaunlich positiv bewerten. Vor allem die Industrie erweise sich als Fels in der Brandung, während einige Dienstleistungsbereiche weiter unter den Beschränkungen leiden würden. Die Verschärfung des Lockdowns, der vor allem den stationären Einzelhandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft hart ausbremse, sei zu einem Gutteil noch nicht in den heutigen Umfragezahlen enthalten. Die nächsten Wochen drohen daher noch einmal schwierig zu werden, die Analysten der Nord LB rechnen aber ab dem Frühjahr mit einer beschleunigten Erholung. (18.12.2020/ac/a/m)



