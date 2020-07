Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Juli stieg das ifo Geschäftsklima zum dritten Mal in Folge an, berichten die Analysten der DekaBank.Weiterhin klaffe eine große Lücke zwischen den zuversichtlichen Geschäftserwartungen und einer verhaltenen Lagebeurteilung.Handfeste Risiken wie eine neue Corona-Infektionswelle, eine erneute Eskalation der Handelsstreitigkeiten oder ein harter Brexit scheinen derzeit keine wesentliche Rolle für die Zukunftsperspektiven der Unternehmen zu spielen, so die Analysten der DekaBank. (27.07.2020/ac/a/m)