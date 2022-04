Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich nach dem Einbruch im März etwas erholt, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die ifo Exporterwartungen sind im April auf plus 3,5 Punkte gestiegen, von minus 2,9 Punkten im März. Trotz hoher Unsicherheit und Logistikproblemen zeichnet sich derzeit eine Stabilisierung des Exportklimas ab.



In der Elektroindustrie legten die Exporterwartungen wieder zu. Viele Unternehmen gehen von steigenden Exporterlösen aus. Auch im Maschinenbau kehrte die Zuversicht wieder zurück. Die chemische Industrie ist weiterhin skeptisch, sie erwartet keine Zuwächse bei den Exporten. Gleiches gilt für die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren. Die Unternehmen in der Autoindustrie rechnen weiterhin mit rückläufigen Exporten. Auch die Möbelhersteller haben pessimistische Exportaussichten. (26.04.2022/ac/a/m)



