Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist in Folge des Krieges in der Ukraine eingebrochen, so das ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In allen Bereichen der Industrie sind die Exporterwartungen gefallen. Einen deutlichen Rückschlag musste die Automobilindustrie verkraften. Hier wird mit einem Rückgang der Exporte gerechnet. Von einem Sinken der Exporte gehen auch die Gummi- und Kunststoffindustrie sowie die Drucker aus. In der Chemischen Industrie halten sich die positiven und negativen Antworten gegenwärtig in etwa die Waage. Gleiches gilt für den Maschinenbau. In der Elektroindustrie wird weiter mit steigenden Auslandsumsätzen gerechnet, jedoch weniger stark noch als zuletzt.Clemens FuestPräsident des ifo Instituts (28.03.2022/ac/a/m)