Insgesamt verzeichneten die ostdeutschen Flächenländer im genannten Zeitraum ein Plus von etwa 53.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Knapp ein Viertel dieses Zuwachses (ca. 12.000 Personen) geht auf Beschäftigte aus Polen und der Tschechischen Republik zurück, weitere sieben Prozent (ca. 3.800 Personen) auf Bulgaren und Rumänen. Ein geringerer Anteil entfällt auf Personen aus den Asylherkunftsländern (4,4 Prozent oder



2.300 Personen), sowie auf Beschäftigte aus den krisengeschüttelten, südeuropäischen EUMitgliedsstaaten Griechenland, Italien, Portugal und Spanien (2,8 Prozent oder 1.500 Personen).



Trotz des zuletzt kräftigen Beschäftigungszuwachses stellen ausländische Arbeitnehmer immer noch nur 3,3 Prozent der 4,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den ostdeutschen Flächenländern. Angesichts der demographischen Situation in Ostdeutschland und der insgesamt hohen Beschäftigungsdynamik ist jedoch zu erwarten, dass dieser Anteil in Zukunft steigen wird und ausländische Beschäftigte zunehmend zur wirtschaftlichen Leistung der ostdeutschen Flächenländer beitragen werden. (26.04.2017/ac/a/m)





54 Prozent des Zuwachses der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in den ostdeutschen Flächenländern von Juni 2015 zu Juni 2016 entfielen auf Ausländer, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Dies ergibt eine aktuelle Auswertung der Dresdner Niederlassung des ifo-Instituts von Daten der Bundesagentur für Arbeit. "Maßgeblich für den Beschäftigungsaufbau sind vor allem Staatsangehörige aus den osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere aus Polen und der Tschechischen Republik" betonen die Arbeitsmarktexperten Antje Fanghänel und Dr. Michael Weber vom Dresdner ifo Institut. "Die außereuropäischen Asylherkunftsländer tragen hingegen nur wenig zum Beschäftigungsaufbau bei."