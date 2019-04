Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ifa systems-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs ifa systems-Aktie:

3,34 EUR +6,37% (18.04.2019, 16:15)



ISIN ifa systems-Aktie:

DE0007830788



WKN ifa systems-Aktie:

783078



Ticker-Symbol ifa systems-Aktie:

IS8



Kurzprofil ifa systems:



Die ifa systems AG (ISIN: DE0007830788, WKN: 783078, Ticker-Symbol: IS8) wird im Open Market an der Börse Frankfurt geführt. Die Topcon Corp., japanisches Technologieunternehmen, hält über das Tochterunternehmen Topcon Medical Europe B.V. die Mehrheit der 51,92 der Aktien und ist ebenfalls öffentlich notiert (Börse Tokio 7732 TYO). Die ifa-Gruppe entwickelt, vertreibt und installiert im Wachstumsmarkt Health-IT Softwarelösungen und Komponenten speziell für Augenärzte und Augenkliniken weltweit. Im Mittelpunkt der Lösungen steht die Sicherstellung der optimalen Behandlung des Patienten.



Kernstück ist die auf Ophthalmologie, also die Augenheilkunde, spezialisierte elektronische Patientenakte, in der alle Einzelheiten der Untersuchungen und Behandlungen dokumentiert werden. Die Daten aus mehr als 480 ophthalmologischen Geräten von verschiedenen Herstellern können in die Software übertragen werden. Auf der Grundlage der erfassten Daten können die Ärzte Hinweise zu den jeweiligen Richtlinien, den Behandlungsmethoden und auch eventuellen Risiken bekommen. Verschiedene spezialisierte Datenbanklösungen ermöglichen zusätzlich die Archivierung und Auswertung von Bildern, Dokumenten und Daten. Sie sind damit häufig auch Bestandteil der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements oder werden für die Forschung genutzt.



Fachleuten zufolge wird dieser Nischenmarkt bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von über 6,2 Mrd. US-Dollar anwachsen. Das Unternehmen betreut Anwender in über 30 Ländern weltweit, die insgesamt 15.000 Arbeitsplatzlizenzen einsetzen und täglich mehr als 200.000 klinische Patientenfälle bearbeiten und verwalten. (18.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ifa systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rüdiger Holzammer von der BankM-biw AG:Rüdiger Holzammer, Aktienanalyst der BankM-biw AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ifa systems AG (ISIN: DE0007830788, WKN: 783078, Ticker-Symbol: IS8).Die ifa systems AG berichte über den Jahresabschluss 2018. Die Guidance im Umsatz- und Ergebnis seien im Geschäftsjahr 2018 erreicht worden. Berichtet worden seien: Umsatz i.H.v. EUR 6,6 Mio. (EUR 8,6 Mio.); EBIT: TEUR 104 (TEUR -7.789) EBIT-Marge: 1,3% (Vj: neg.).Die aktivierten Eigenleistungen seien erneut deutlich zurückgegangen und würden jetzt nur noch 25% im Vergleich zum Niveau aus dem Jahr 2015 betragen.Der Jahresabschluss 2018 zeige eine erhebliche Kostenreduzierung auf breiter Front. Das jetzige Kostenniveau ermögliche die hohe EBITDA-Marge von 16%.Mit einer erneuerten und erweiterten Vertriebsmannschaft würden Augenärzte bevorzugt in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D/A/CH) betreut.Die Umsetzung der Telematik-Infrastruktur (TI) sei im Geschäftsjahr 2018 ein wesentlicher Umsatztreiber gewesen; auch im Geschäftsjahr 2019 werde die TI einen hohen Beitrag zum Unternehmenswachstum leisten. Schlusstermin für die Umsetzung in den Praxen sei der 30.06.2019.Zwar reduziert Rüdiger Holzammer, Aktienanalyst der BankM-biw AG, den Fairen Wert der Aktie um 87 Cent von EUR 7,27 auf EUR 6,40, doch belässt er die ifa systems-Aktie weiterhin auf "kaufen". Dies vor dem Hintergrund der z.Zt. starken Unterbewertung. (Analyse vom 18.04.2019)