Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (11.05.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - iRobot-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Frühjahr 2019 hätten iRobot-Aktionäre eine schwierige Marktphase erlebt, in der ihr Papier in der Spitze von 132,88 USD auf 32,79 USD eingebrochen sei. Nachdem der Titel zuvor also Kursverluste von 75% habe verkraften müssen, sei seit dem Märztief fast eine Kursverdoppelung gelungen. Aus charttechnischer Sicht mache vor allem die Rückeroberung der Widerstandszone zwischen rund 55 USD und gut 58 USD den gegenwärtigen Charme der Aktie aus. Verschiedene alte Hoch- und Tiefpunkte würden hier zusammen mit einem Fibonacci-Level (56,41 USD) ein wichtiges Barrierenbünde bilden. Da vor dessen Rückeroberung zudem eine Keilformation nach oben aufgelöst worden sei, dürfte die Aktie das Schlimmste überstanden haben.In die gleiche Kerbe würden beispielsweise die positiven Divergenzen schlagen, welche sich zwischen dem eigentlichen Chartverlauf einerseits sowie dem MACD bzw. der Relativen Stärke (Levy) andererseits ergeben würden. Beide Trendfolger hätten zuletzt sogar handfeste Einstiegssignale generieren können. Ein weiteres Fibonacci-Level (71,02 USD) bzw. das Tief vom Dezember 2018 (73,01 USD) würden aktuell die nächsten Anlaufziele definieren. Als Absicherung biete sich dagegen das 2018er-Tief bei 56,61 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:59,90 EUR +0,32% (11.05.2020, 08:40)