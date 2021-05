Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: iRobot.



Börsenplätze iRobot-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:

75,28 EUR -12,67% (04.05.2021, 16:47)



NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

90,85 USD -12,61% (04.05.2021, 16:33)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.iRobot habe gestern nachbörslich seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentiert. Der US-Konzern habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen. Trotz der überzeugenden Ergebnisse verliere die Aktie zweistellig und notiere aktuell knapp 13 Prozent im Minus.Der Saugroboterhersteller habe seine Erlöse um 15 Prozent auf 303 Millionen Dollar gesteigert. Die Experten seien im Schnitt von 193 Millionen Dollar ausgegangen. Zudem habe der Konzern einen Nettogewinn von 7,4 Millionen Dollar oder 26 Cent pro Aktie erwirtschaftet. Auch das liege deutlich über den erwarteten 8 Cent pro Aktie."Unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen, dass wir sehr gut ins Jahr 2021 gestartet sind. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist weiterhin stabil und unser Versprechen, den Kunden ein individuelles Reinigungserlebnis zu bieten, hat weltweit Resonanz gefunden. Ebenso wichtig ist, dass wir bei der Umsetzung unserer Strategie weiterhin spürbare Fortschritte erzielt haben, indem wir unsere iRobot Genius-Plattform optimiert haben", so CEO Colin Angle.Im Gesamtjahr 2021 gehe iRobot von einem Umsatz von 1,67 bis 1,71 Milliarden Dollar aus. Der Gewinn pro Aktie solle zwischen 1,85 und 2,10 Dollar liegen.Die iRobot-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: