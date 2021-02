Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze home24-Aktie:



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (09.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.Die anhaltende Nachfrage nach Möbeln und Interieur lasse die Umsätze des Möbelhändlers home24 in die Höhe schnellen. In den letzten drei Monaten des vergangenen Corona-Jahres seien die Konzernerlöse verglichen mit dem Vorjahresquartal währungsbereinigt um 50 Prozent auf 152 Millionen Euro gestiegen, habe das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitgeteilt. Auf Jahressicht hätten die Umsätze entsprechend um 42 Prozent auf 492 Millionen Euro zugelegt.Damit liege der Konzern am oberen Ende seiner eigenen Jahresprognose. Einschließlich der Abwertung des Brasilianischen Reals, der für die dortige home24-Tochter Mobly wichtig sei, sei das Umsatzplus deutlich niedriger ausgefallen. An der Börse habe die Aktie kurz nach Handelsbeginn um 1,3 Prozent auf rund 25 Euro zugelegt, sei aber im Vormittagshandel ins Minus gedreht. Zuletzt habe das Papier um rund 2,6 Prozent auf 24,14 Euro nachgegeben. Allerdings habe sich der Wert der Aktie seit Sommer vervierfacht.Den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. EBITDA) hätten die Berliner unterdessen im vierten Quartal mit sechs Millionen Euro mehr als verdoppeln können. Die entsprechende EBITDA-Marge auf Jahressicht habe sich um elf Prozentpunkte im Gesamtjahr auf drei Prozent verbessert und entspreche ebenfalls der Jahresprognose des Managements. Damit habe home24 auf dieser Ebene den Break-even auf Jahresbasis geschafft.home24 profitiere nach wie vor in der Corona-Krise davon, dass Menschen wegen geschlossener Möbel- und Einrichtungshäuser verstärkt im Internet einkaufen gehen würden. Das zeige sich auch bei einem ersten Blick auf das erste Quartal 2021: So hätten sich die Auftragseingänge im Januar währungsbereinigt um mehr als 70 Prozent erhöht, habe geheißen. Weil zudem zahlreiche Bestellungen aus dem Schlussquartal wegen einer längeren Lieferzeit erst im neuen Geschäftsjahr beim Kunden ankämen, würden diese nach Angaben von home24 auch dann erst umsatzwirksam.Der Vorstand habe eine Prognose für das laufende Jahr am 31. März angekündigt. Dann sollten auch die geprüften Finanzzahlen vorgestellt werden.Die Aktie des Corona-Profiteurs home24 sei stark gelaufen. Im Ein-Jahresvergleich rangiere das Papier mit einem Plus von 419 Prozent auf Rang 3 der besten Werte im SDAX. Zuletzt habe die Aktie aber nun zu einer leichten Korrektur angesetzt.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten mit einem Abstauberlimit agieren. (Analyse vom 09.02.2021)