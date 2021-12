XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

11,53 EUR +6,86% (23.12.2021, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

11,61 EUR +0,52% (23.12.2021, 15:31)



ISIN home24-Aktie:

DE000A14KEB5



WKN home24-Aktie:

A14KEB



Ticker-Symbol home24-Aktie:

H24



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen.



home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.Überraschender Übernahme-Deal bei home24: Der Online-Möbelhändler sichere sich 100% der Anteile an der Filialkette Butlers und wolle seinen Onlineauftritt sowie den stationären Handel weiter ausbauen. Butlers Kunden sollten zukünftig bei home24 einkaufen können. Der Deal beflügele die Aktie.home24 kauft etwa 75% der Anteile an Butlers und sichere sich die übrigen 25% in Form von neuer home24-Aktien. Butlers solle weiterhin als eigene Marke agieren und sollte damit seine Wettbewerbsposition im Home & Living Markt verbessern.home 24 gewinne durch den Deal neue Reichweiten im Onlinegeschäft und dem stationären Handel. Im Onlineshop, den 100 stationären und 32 Franchise-Filialen habe Butlers jährlich mehr als 40 Mio. Besucher. Mit dem Butlers-Sortiment baue home 24 seine Eigenmarken in den Bereichen Heimtextil, Dekoration und Tischwaren aus.Börsenplätze home24-Aktie: