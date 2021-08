XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

17,62 EUR -5,88% (16.08.2021, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

17,66 EUR -3,97% (16.08.2021, 16:22)



ISIN home24-Aktie:

DE000A14KEB5



WKN home24-Aktie:

A14KEB



Ticker-Symbol home24-Aktie:

H24



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. (16.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Möbelhändlers home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.Nach starken Quartalszahlen sei die home24-Aktie in der vergangenen Woche nach oben ausgebrochen. Zudem sei die Jahresprognose konkretisiert worden. Nun habe die home24-Aktie zunächst Luft bis 21 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20% entspreche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.08.2021)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze home24-Aktie: