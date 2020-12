XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

20,06 EUR +7,65% (28.12.2020, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

20,13 EUR +8,65% (28.12.2020, 15:30)



ISIN home24-Aktie:

DE000A14KEB5



WKN home24-Aktie:

A14KEB



Ticker-Symbol home24-Aktie:

H24



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (28.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.Die angelaufenen Corona-Impfungen in Deutschland würden am Montag keineswegs das Anlegerinteresse am SDAX-Neuling home24 bremsen. Die home24-Aktie sei an der Spitze des Nebenwerte-Index um mehr als zehn Prozent nach oben geschossen und habe sich so ihrem Anfang Dezember erreichten Hoch seit zwei Jahren von 20,88 Euro genähert. Mit 20,81 Euro in der Spitze habe dieses zu Wochenbeginn nur noch wenige Cent entfernt gelegen. Zuletzt habe eine Kapitalerhöhung die Rally vorübergehend ins Stocken gebracht.Der Online-Händler von Möbeln und Heimaccessoires zähle seit Monaten zu den Pandemie-Profiteuren, während die Ladengeschäfte der Konkurrenz zeitweise hätten geschlossen bleiben müssen. Gemeinsam mit den Papieren des Rivalen Westwing sei home24 zuletzt der Sprung in den SDAX gelungen, was die Aufmerksamkeit bei Anlegern weiter erhöht habe. Bis zur Viruskrise habe die seit 2018 börsennotierten Aktie noch als Flop gegolten.Vom im Jahr 2018 bei 31,80 Euro erreichten Allzeithoch sei die home24-Aktie allerdings noch einiges entfernt - im Gegensatz zu Westwing. Die Aktie habe erst vor wenigen Tagen auf ein neues Allzeithoch klettern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze home24-Aktie: