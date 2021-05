Trotz des freundlichen Wochenabschlusses am Freitag, das unsichere Tech-Umfeld schlage auch auf die IPO-Kandidaten durch.



Für hGears bleibt DER AKTIONÄR bei seiner Einschätzung: Das Unternehmen ist ein Kandidat für die Watchlist, so der Experte Benjamin Heimlich. (Analyse vom 17.05.2021)



Kurzprofil hGears AG:



Die hGears AG aus Schramberg im Schwarzwald fertigt Hochpräzisionsgetriebeteile, vor allem für E-Bikes und Elektroautos. (17.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - hGears-Aktienanalyse von Benjamin Heimlich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse hGears unter die Lupe.Das aktuell unsichere Umfeld zwinge nun auch hGears bei seinen Börsenplänen einen Gang zurückzuschalten. Nach dem Software-Konzern Suse enge auch der Hersteller von Getriebeteilen und -komponenten die Preisspanne ein. Gleichzeitig gebe sich das Unternehmen optimistisch und spreche von starker Nachfrage.hGears setze stark auf das E-Mobilitäts-Segment und sei dort in den letzten Jahren kräftig gewachsen. Von 2019 auf 2020 habe ein Umsatzplus von 59 Prozent zu Buche gestanden. Von den gut 46 Millionen im vergangenen Jahr solle der Bereich in den nächsten drei bis fünf Jahren auf etwa 150 Millionen Euro anwachsen.