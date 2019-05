Die US-Notenbank veröffentliche eine Statistik über die realen BIP-Wachstumsraten und die öffentliche Verschuldung. Seit 1965 sei die Staatsverschuldung von etwa 0 auf jetzt USD 22 Billionen immer nur gestiegen. Ein Einfluss auf die Konjunkturentwicklung lasse sich dabei nicht erkennen. Das "Deficit Spending" funktioniere nicht. Völlig in Vergessenheit geraten sei die Forderung von Keynes, in wirtschaftlich guten Zeiten die Schulden wieder zurück zu bezahlen.



Es stehe inzwischen für die Industrieländer fest, dass ein weiterer Dollar oder Euro kreditfinanzierter Staatsausgaben immer weniger BIP-Wachstum produziere. Der Grenznutzen sinke in Richtung null, und eine Neuverschuldung bringe überhaupt kein Wachstum mehr. In Japan, den USA und der Südperipherie der Eurozone sowie in vielen Schwellenländern dürfte der Grenznutzen inzwischen sogar negativ sein.



In absoluten Zahlen gemessen sei die absolute Verschuldung in 2018 auf einen neuen Rekordstand gestiegen. Das Institute of International Finance (IIF) schätze die Verschuldung in über 50 Industrie- und Schwellenländern auf USD 247 Billionen (Stand Frühjahr 2018). Auch die Schuldenquote (Verschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts) habe mit 318% des Welt-BIP einen Gipfel erreicht. Besonders stark würden die Schulden in den Schwellenländern zunehmen. Länder mit der höchsten Staatsverschuldung in Prozent des BIP seien Japan, Griechenland, Italien, Portugal und Belgien. In China erreiche die Gesamtverschuldung infolge der Fremdwährungsschulden des Finanzsektors fast 300% des BIP. In dem für die globalen Finanzmärkte ausschlaggebenden US-Markt stünden die Gesamtschulden aller Sektoren bei USD 71 Billionen und allein die staatlichen Schulden inzwischen bei USD 22 Billionen.



Trotz dieser Zahlen würden sich die Finanzmärkte relativ unbekümmert geben: "Ein bisschen mehr Schulden, das ist doch unerheblich, die Zinsen bleiben ohnehin niedrig!" Doch die Realität sei das genaue Gegenteil davon. Der Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) werde zur untragbaren Belastung. Am Beispiel der USA: die Ausgaben des Staates würden immer schneller steigen, die Steuereinnahmen würden zurückbleiben, das Defizit werde immer größer. Die Fiskalpolitik werde handlungsunfähig. Das werde sie aber auch bei unverändert niedrigen Soll-Zinsen. Das gesamte Budgetdefizit für 2019 schätze das CBO auf USD 900 Mrd. Das reale BIP-Wachstum für 2019 schätze das CBO auf 2,3%. Die Soll-Zinsen würden sich 2019 auf USD 383 Mrd. (+ USD 59 Mrd.) belaufen.



Der steigende Schuldendienst in den Ländern bewirke, dass noch höhere kreditfinanzierte Staatsausgaben kontraproduktiv seien. Das "süße Leben auf Pump" scheitere. (Ausgabe vom 12.05.2019) (13.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie kann man mithilfe der Wirtschafts- und Finanzpolitik eine Volkswirtschaft aus einer Konjunkturflaute heraus wieder auf einen Wachstumspfad lenken? Diese uralte Frage hat immer noch keine befriedigende Antwort gefunden, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Nach der weltweiten Krise von 2008 seien hierfür in noch nie da gewesenem Maße die Mittel der Staatsverschuldung sowie der Geldpolitik (ZIRP, NIRP, QE) eingesetzt worden. Der britische Nationalökonom John Maynard Keynes (1883-1946) habe die Meinung vertreten, im Falle einer Konjunkturflaute solle der Staat mit kreditfinanzierten Förderungsprogrammen die Gesamtnachfrage ankurbeln (Deficit Spending). Auch jetzt in einer Phase der weltweiten Konjunkturberuhigung werde wieder in vielen Ländern nach Möglichkeiten zur Konjunkturstimulierung gesucht. Doch da die öffentlichen Kassen leer seien, gehe das nur über Kreditfinanzierung.Auch Steuersenkungen und steigende Sozialaufwendungen (z.B. Italien, Frankreich, Österreich) würden die öffentliche Verschuldung erhöhen. Die jüngste Steuerschätzung in Deutschland prognostiziere wegen sinkender Steuereinnahmen ein Defizit von gut Euro 100 Mrd. Die "Schwarze Null" sei in Gefahr. Doch wieviel Wirtschaftswachstum bringe eigentlich staatliche Neuverschuldung?