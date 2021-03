NYSE-Aktienkurs fuboTV-Aktie:

Kurzprofil fuboTV Inc.:



fuboTV Inc. (fuboTV) (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) ist Betreiber einer Plattform für das Streaming von Sportübertragungen im Fernsehen (TV) mit Sitz in New York. Angemeldete Verbraucher haben Zugang zu verschiedenen Live-Sportveranstaltungen im Jahr sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten. Die fuboTV-Aktie ist seit Oktober 2020 an der NYSE gelistet. (03.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fuboTV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von fuboTV Inc. (ISIN: US35953D1046, WKN: A2QBYF, NYSE-Ticker-Symbol: FUBO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.fuboTV sei nicht billig, denke der Börsenexperte. Der Streaming-Dienst finanziere sich nicht über Werbung, sondern die Nutzer würden entsprechend ihre monatlichen Raten zahlen. Das sei bei den Nutzern aber gut angekommen. Im 4. Quartal habe fuboTV über 100 Mio. USD Umsatz gemacht und die Nutzer-Zahlen seien um 75% gestiegen. Daraufhin habe die fuboTV-Aktie 4% verloren. Grund dafür sehe der Börsenexperte darin, dass sie im laufenden Jahr schon kräftig habe zulegen können. Die fuboTV-Aktie sei zwar sehr volatil, aber ganz schick. Der Trend zeige nach oben und man müsse mit der Volatilität einfach klarkommen. Anleger können jetzt darauf spekulieren, dass sich die Aufwärtsbewegung bei der fuboTV-Aktie mit den guten Zahlen - wenn alles verdaut wird und Sales Effects abgebaut werden - fortsetzen wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze fuboTV-Aktie: