WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (03.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Krefeld (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) unter die Lupe.Erwartungsgemäß habe das Depotwert freenet mit Vorlage der endgültigen Zahlen für 2017 die vorläufig bekanntgegebenen Eckwerte vollumfänglich bestätigt. Der durchwachsene Ausblick für 2018 habe jedoch im Anschluss zusammen mit einem schwachen Gesamtmarkt eine größere Erholung der Aktie bislang verhindert. Das Management erwarte bereinigt um neue Bilanzierungsregeln lediglich einen konstanten Umsatz. Die Anwendung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 15, der vor allem die Verbuchung von Boni und Provisionen von Netzbetreibern betreffe, werde die letztlich ausgewiesenen Erlöse sogar um rund 700 Mio. Euro schmälern.Die Ertragskennziffern würden von IFRS 15 weitgehend unberührt bleiben, sodass die Experten ihre Gewinnschätzungen unverändert lassen würden. Demnach sei die Aktie nach den erneuten Kursabschlägen mit einem 2018er KGV von rund 12,7 günstig bewertet. Hinzu komme eine anlegerfreundliche Dividendenpolitik: So sollten kontinuierlich zwischen 50 und 75% des Free Cashflows an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Für 2017 seien das 1,65 Euro je Aktie.Wenngleich die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" ihre Dividendenschätzung für 2018 leicht zurücknehmen und nun von einer konstanten Ausschüttung von 1,65 Euro ausgehen, bleibt eine Rendite von fast 7% - auf dieser Basis kann die freenet-Aktie vorerst gehalten werden. (Ausgabe 12 vom 31.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link