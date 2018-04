Kursziel

freenet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32 Halten Independent Research Markus Friebel 03.04.2018 25 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 28.03.2018 26,50 Halten Independent Research Markus Friebel 26.03.2018 32 Kaufen LBBW Thomas Hofmann 20.03.2018 26 Halten Bankhaus Lampe Wolfgang Specht 16.03.2018 35 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 08.03.2018 30 Hold Warburg Research Jochen Reichert 06.03.2018 21 Sell Goldman Sachs Joshua Mills 03.03.2018 27 Neutral Oddo BHF Marcus Silbe 02.03.2018 30 Hold Deutsche Bank Nizla Naizer 02.03.2018 36 Buy Equinet Cengiz Sen 01.03.2018

ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment - inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (04.04.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) nach Quartalszahlen zu? 36,00 oder 21,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur freenet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die freenet AG hat am 01. März 2018 ihre Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. Mit 3,507 Mrd. Euro lag der Gesamtumsatz nach vorläufigen Ergebnissen 4,3% höher als im Vorjahr (3,362 Mrd. Euro). Das EBITDA auf Konzernebene wuchs, bedingt durch den Einmaleffekt aus dem sogenannten "Sunrise Tower Deal", deutlich um 102,4 Mio. Euro auf 541,2 Mio. Euro und lag somit deutlich über dem Vorjahresniveau von 438,8 Mio. Euro. Das EBITDA exklusive Sunrise betrug 408,0 Mio. Euro, was einen Anstieg um 5,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Konzernergebnis stieg im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 27,3% auf 275,6 Mio. Euro (Vorjahr: 216,4 Mio. Euro).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der freenet-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der equinet, Cengiz Sen, in einer Aktienanalyse vom 01.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel von 36,00 Euro wurde bestätigt. Das Unternehmen habe in Q4 einmal mehr gute Ergebnisse abgeliefert, so der Analyst. Er habe ferner die hohe Dividendenrendite der Aktie hervorgehoben.Die niedrigste Kursprognose für die freenet-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 21,00 Euro. Joshua Mills, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat sie in einer Aktienanalyse vom 02.03.2018 weiterhin mit dem Votum "sell"-Votum bewertet und das Kursziel von 23,00 auf 21,00 Euro gesenkt. Er habe seine 2018er Schätzungen für das operative Ergebnis und den Barmittelfluss des Mobilfunkanbieters reduziert. Das Kerngeschäft der Weiterverkäufe von Verträgen im Namen größerer Mobilfunkkonzerne werde von der Digitalisierung untergraben. Die Management-Pläne, dem mit Wachstum im Bezahlfernseh-Geschäft entgegenzuwirken, sei mit Vernichtung weiterer Barmittel verbunden, so Mills.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur freenet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur freenet-Aktie auf einen Blick: