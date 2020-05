Kursziel

freenet-Aktie

(EUR) Rating

freenet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,00 Halten Independent Research Markus Jost 12.05.2020 14,00 Sell Goldman Sachs Andrew Lee 06.05.2020 17,00 Hold Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 05.05.2020 20,80 Buy Warburg Research Jonas Blum 05.05.2020 20,00 Underweight Barclays Simon Coles 04.05.2020 20,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 04.05.2020 15,70 Neutral UBS Polo Tang 04.05.2020 19,10 Buy Jefferies Ulrich Rathe 03.05.2020

ISIN freenet-Aktie:

DE000A0Z2ZZ5



WKN freenet-Aktie:

A0Z2ZZ



Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet Group (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) als Digital Lifestyle Provider bietet ihren rund 13 Millionen Kunden innovative Produkte rund um das digitale Leben an. Grundsätzlich können zwei operative Segmente unterschieden werden: das Segment Mobilfunk sowie das Segment TV und Medien. Über das Segment Mobilfunk vermarktet die freenet Group Mobilfunkdienstleistungen sowie Produkte rund um den Mobilfunkvertrag. Im Segment TV und Medien besteht das Geschäftsmodell aus der Bereitstellung und Übertragung von medialen Inhalten, insbesondere der Verbreitung von Fernseh- und Radiosignalen.



Das Kerngeschäft der freenet Group ist der Mobilfunk. Zum Angebot zählen Produkte, Dienstleistungen und Hardware rund um mobile Telekommunikation und mobiles Internet. Ergänzt wird das Portfolio durch ein vielfältiges Angebot an Digital Lifestyle Produkten. Hierzu zählen unter anderem Handyzubehör, Home Entertainment (Musik- und Videoangebote) sowie Smart Home Anwendungen. Über eine Mehrmarkenstrategie, d.h. von der Discount- bis hin zur Premiummarke, können die Bedürfnisse nahezu aller Kundengruppen abgedeckt werden.



Alleinstellungsmerkmal der freenet Group im deutschen Markt ist, dass sich das Tarifportfolio einerseits auf die Originaltarife der drei deutschen Netzbetreiber - Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland - erstreckt und andererseits hauseigene Tarife vermarktet werden, ohne ein eigenes Mobilfunknetz zu betreiben. In Abhängigkeit von der Markenstrategie werden die Tarife online und/oder offline, d.h. über ein weitreichendes stationäres Filialnetz vertrieben. Unter der Hauptmarke mobilcom-debitel betreibt die freenet Group sowohl einen Online-Shop als auch ein Filialnetz mit rund 530 Shops. Darüber hinaus verfügt mobilcom-debitel über ein exklusives Vermarktungsrecht von Mobilfunkdienstleistungen in den Netzen der Telekom und Vodafone in über 400 Elektrofachmärkten der Media-Saturn-Deutschland GmbH (Media Markt und Saturn).



Seit mehr als 25 Jahren zählt "Customer Experience Management", also die Schaffung von positiven Erfahrungen mit dem Produkt Mobilfunk zur emotionalen Bindung des Kunden, zur wichtigsten Kernkompetenz der freenet Group. Diese Expertise wird auch auf das vergleichsweise junge Segment TV und Medien übertragen. Seit 2016 ist die freenet Group über die Media Broadcast GmbH, Köln, und über eine Mehrheitsbeteiligung an der EXARING AG, München, im Geschäftsfeld TV und Medien tätig. Die Media Broadcast GmbH projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsinfrastruktur für TV und Hörfunk basierend auf modernster digitaler Sendertechnologie. Im Bereich des digitalen Antennenfernsehens (DVB-T2 HD) ist die Media Broadcast GmbH und damit die freenet Group alleiniger Anbieter dieses Übertragungsweges im deutschen Markt. Über die Marke freenet TV werden öffentlich-rechtliche sowie private TV-Inhalte an private Endkunden vertrieben.



Das Geschäftsmodell der EXARING AG basiert ebenfalls auf der Übertragung öffentlich-rechtlicher sowie privater TV-Inhalte. Über eine innovative App und den exklusiven Zugang zu einem modernen, rund 12.000 km langen Glasfasernetzwerk überträgt und verkauft die Gesellschaft unter der Marke waipu.tv Bewegtbildinhalte mittels internetbasierter Technologie (IPTV). Das IPTV-Produkt wird in einem Abonnementmodell unter anderem über die Vertriebskanäle der freenet Group beworben und an private Nutzer vermarktet. Auf Basis des schnellen Datenübertragungsverfahrens "Low Latency Service" lassen sich über 100 TV-Sender bis zu einer Minute schneller als klassisches Kabelfernsehen übertragen. Ein unkomplizierter Empfang wird per Highspeed-Streaming auf das Smartphone, Tablet, Laptop oder das heimische Fernsehgerät ermöglicht. Eine schnelle und stabile Übertragung, kombiniert mit einer hervorragenden Bildqualität und einer intuitiven Benutzeroberfläche, ließen waipu.tv in dem wachsenden deutschen IPTV-Markt innerhalb von wenigen Jahren eine relevante Marktposition einnehmen. (14.05.2020/ac/a/t)







Büdelsdorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekomdienstleisters freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,80 oder 14,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur freenet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die freenet AG hat am 3. Mai 2020 ihre Zahlen für das erste Quartal 2020 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Mai zu entnehmen ist, sei der Mobilfunkanbieter mit einem Umsatzplus ins Jahr 2020 gestartet. Der operativer Gewinn sei allerdings wegen neuer gesetzlicher Regelungen für internationale Gespräche gefallen. Der Umsatz sei demnach im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3% auf 648,8 Mio. gestiegen, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 3,4% auf 104,2 Mio. Euro gefallen sei. Der für die Dividende wichtige freie Mittelzufluss (Free Cashflow) sei zwar um rund 10% auf 49,9 Mio. Euro gestiegen, die Ausschüttung für 2019 wolle das Unternehmen wegen der Corona-Unsicherheiten dennoch streichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der freenet-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Warburg Research, Jonas Blum, den Titel in einer Analyse vom 05.05.2020 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 20,10 auf 20,80 Euro angehoben. Der schmerzvolle Dividendeneinschnitt sei kurzfristig notwendig, so der Analyst. Damit sichere sich das Unternehmen attraktive Bedingungen für bald anstehende Anleiherefinanzierungen.Die niedrigste Kursprognose für die freenet-Aktie kommt von Goldman Sachs und liegt bei 14,00 Euro. Andrew Lee, Analyst von Goldman Sachs, hat sie in einer Analyse vom 06.05.2020 weiterhin mit dem Votum "sell" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 14,00 Euro belassen. Im ersten Quartal habe der Telekom- und Internetkonzern die Investorenerwartungen verfehlt, so Lee. Er blicke verhalten auf die nachhaltigen Geschäftstrends. Eine Dividendenkürzung nehme aber Druck von der Bilanz.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur freenet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur freenet-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze freenet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:16,29 EUR -0,03% (14.05.2020, 08:14)Xetra-Aktienkurs freenet-Aktie:16,35 EUR -0,70% (13.05.2020)