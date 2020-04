Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (16.04.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - flatex: Unter Volllas - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) unter die Lupe.Je turbulenter die Börsenzeiten, desto besser würden sich die Geschäfte der Onlinebroker entwickeln. Denn in Phasen hoher Volatilität würden deren Kunden öfter handeln. Diese Effekte habe im ersten Quartal auch flatex zu spüren bekommen. Zwischen Januar und März des laufenden Geschäftsjahres habe der Konzern mehr als 170.000 Neukunden gewonnen. 35.000 Neukunden (plus 218 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2019) hätten sich für flatex entschieden, mehr als 135.000 Kunden für Degiro (plus 385 Prozent).Im vergangenen Dezember habe flatex bereits 9,4 Prozent an dem niederländischen Wettbewerber gekauft, die restlichen 90,6 Prozent der Anteile würden nach Zustimmung der niederländischen Behörden erworben. Der diesbezügliche Genehmigungsantrag sei im Februar gestellt worden, sodass die formale Genehmigung durch die Aufsicht und das anschließende Closing im zweiten Quartal 2020 erwartet werden könne.Insgesamt habe die flatex Bank im ersten Quartal 6,5 Mio. Wertpapiertransaktionen abgewickelt. Das entspreche einem Plus von 123 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei Degiro seien die Transaktionen sogar um 134 Prozent auf 10,8 Mio. gestiegen. "Wir bewegen uns aktuell in allen Prozessen auf im Durchschnitt dreifacher Last. Unsere Systeme laufen einwandfrei", habe flatex-CEO Frank Niehage erklärt. Das schlage sich auch in den Finanzen nieder: "Der Q1-Vorsteuergewinn liegt deutlich über dem des gesamten Jahres 2019." Vor diesem Hintergrund verspreche die Bekanntgabe des 2019er Geschäftsberichts am 31. Mai, die mit einer Aktualisierung der Prognose verbunden sein dürfte, Hochspannung. (Ausgabe 15/2020)Börsenplätze flatex-Aktie: